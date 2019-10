Das Projekt Mietersonne Kaulsdorf mit 3,4 Megawatt Leistung soll Mieter von 4.300 Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf mit Solarstrom versorgen. In Berlin entsteht derzeit das wohl größte Mieterstromprojekt in Deutschland. Das Projekt Mietersonne Kaulsdorf soll nach Fertigstellung im Jahr 2021 fast 3,4 Megawatt Photovoltaik-Leistung für die Mieter des Quartiers im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...