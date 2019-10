++ Futures des S&P 500 deuten auf höhere US-Eröffnung hin ++ DUP soll gegen Brexit-Deal stimmen ++ DE30 gibt Großteil seiner heutigen Gewinne ab ++Die Wall Street unterbrach am Mittwoch aufgrund schwacher Einzelhandelsumsätze sowie erneuter Spannungen an der Handelsfront ihre Rallye. Die Einzelhandelsumsätze aus den USA gingen im September unerwartet um 0,3% im Monatsvergleich zurück. Die Daten weckten Ängste um den Zustand der US-amerikanischen Wirtschaft und bekräftigten die Erwartungen an eine dritte Zinssenkung der Fed im Oktober. Laut FedWatch Tool liegt ...

