Die Schweizer Bank Credit Suisse hat 1&1 Drillisch vor Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Am wichtigsten für die Aktienkursentwicklung des Mobilfunkkonzerns sei der Preisstreit mit Telefonica Deutschland über die Mitnutzung von dessen Mobilfunknetz, der Ende Oktober und damit noch vor den Zahlen entschieden werden solle, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 03:0o / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-10-17/14:59

ISIN: DE0005545503