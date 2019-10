IRW-PRESS: European Lithium Ltd.: Update European Lithium / Termine 2019

A

European Lithium Limited (VSE:ELI) (ASX:EUR) (FRA:PF8) (NEX:EUR) (das Unternehmen) gibt gekannt an den folgenden Konferenzen und Events noch im Jahr 2019 teilzunehmen:

Batteries 2019 - 23. Oktober 2019

Senior Advisor Dr. Franz Kruger wird am 23. Oktober auf dem diesjährigen Batteries 2019 Event in Nizza European Lithium als zukünftigen Lieferanten von batteriefähigem Lithium in einer nachhaltigen europäischen Batterieversorgungskette präsentieren. Herr Dr. Kruger arbeitet seit März für das Unternehmen und ist zudem bei Roland Berger als Senori Advisor Electric Vehicle Batteries and Energy Storage tätig, und war auch jahrelang bei Varta tätig als Technical Director Varta Advanced Battery Technologie & R&D, Executive Board Member der Varta Industrial Battery Division, sowie General Manager Varta R&D Center.

An dem Event nehmen wichtige Akteure der internationalen Batterieindustrie teil, wie Hersteller, Endverbraucher, Experten und Forscher, um über Rohstoffbeschaffung, Markttrends, Recyclingtechnologien und Innovationen zu diskutieren.

Weitere Details zum Event: https://www.batteriesevent.com

Auto-& Wirtschaft-Tag - 29. Oktober 2019

Stefan Müller, Non-Executive Director, wird am 29. Oktober in der Wiener Hofburg European Lithium präsentieren im Rahmen des Auto-& Wirtschaft-Events für die österreichische Automobilbranche. Der A&W Tag ist ein Forum zum wertvollen Erfahrungsaustausch der Industrie und des Handels, wie der unter internationalem Einfluss stehende wirtschaftliche und technische Wandel erfolgreich umgesetzt werden kann.

An diesem Tag teilen internationale und nationale Meinungsbildner ihre Erfahrungen und Entwicklungen in der Automobilbranche.

Weitere Details zum Event: https://autoundwirtschaft.at/awtag/

Swiss Mining Institute Conference - 12./13. November 2019

Stefan Müller, Non-Executive Director, wird am 12./13. November an der Swiss Mining Institute Conference in Zürich teilnehmen und European Lithium auf der renommierten Investment Konferenz repräsentieren.

Weitere Details zum Event: https://swissmininginstitute.ch/

Sustainable Mining INVEST Conference - 12. Dezember 2019

Katharina Löckinger, Head of European Communications, wird am 12.Dezember bei der Investorenkonferenz in Berlin European Lithium als zukünftigen Produzenten von batteriefähigem Lithium in einer nachhaltigen europäischen Batterieversorgungskette präsentieren. Die Konferenz wird von der Fachvereinigung Auslandsbergbau und der Canadian Embassy in Berlin organisiert und Mitorganisator ist die Deutsche Rohstoffagentur der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Weitere Details zum Event: https://consulting-fab.de/

Wir freuen uns Sie im Rahmen der Events begrüßen zu dürfen.

Beste Grüße,

Stefan Müller

Non-Executive Director

- ENDE -

Weitere Informationen über das fortgeschrittene Wolfsberg Lithium Projekt in Österreich erhalten Sie auf der Website des Unternehmens: www.europeanlithium.com oder über:

European Lithium Ltd.

European Investor Relations

+43 (0) 720 511996

info@europeanlithium.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49155

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49155&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0EUR7

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000EUR7

AXC0226 2019-10-17/15:10