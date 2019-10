Wien (www.fondscheck.de) - Morningstar wird am 31. Oktober die Bewertungsmethode für die so genannten Analyst-Fonds-Ratings umstellen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Experten hätten nach eigenen Angaben die Systematik vereinfacht und die bisherigen fünf Rating-Komponenten auf drei reduziert. Fixpunkt bei der Einstufung eines Portfolios werde künftig die Frage sein, wieviel Mehrwert eine Strategie im Vergleich zu ihrer Benchmark erwirtschaften könne. ...

