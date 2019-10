Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison rollt in den USA jetzt richtig an. Die Banken sind mit ihren Zahlen durch. Jetzt richtet sich der Fokus auf die ersten Technologiekonzerne. Die großen US-Indizes sind heute vorbörslich im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, IBM, Alibaba, Weibo, Beyond Meat, Philip Morris und Altria. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.