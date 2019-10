Betrachten wir hierzu einen Fall aus Praxis. Bei der Inbetriebnahme des Niederspannungsnetzes eines Gebäudes für die Pharmaindustrie mit Büro und Herstellungsbereichen wurden von den bauüberwachenden Elektrofachkräften mit einer Strommesszange Fehlerströme auf dem PE-Leiter im Bereich der Niederspannungshauptverteilung und unterbrechungsfreien Stromversorgung in Höhe bis ca. 16?A gemessen.

Beschreibung der Anlage

Der Aufbau des betreffenden Netzes besteht aus folgenden Komponenten:

Transformatoren: Einspeisung von 2?x?800?A auf eine NSHV

Die NSHV versorgt zwei Stromschienen mit 800?A und 1000?A, an welche verschiedene Verbraucher bzw. Produktionsmaschinen angeschlossen sind

Die NSHV versorgt eine USV außerhalb des Gebäudes, welche wiederum eine NSHV-USV speist (entweder via Bypass oder direkt)

Die NSHV-USV versorgt wiederum zwei Stromschienen mit 800?A und 1000?A im Gebäude.

Das System wird nach der Trafoeinspeisung in der NSHV von einem TN-C- zu einem TN-S-System aufgetrennt. Es gibt auch nur einen zentralen Erdungspunkt (Bild).

Bei der Betrachtung der Schutzleiterströme geht es den Prüfern weniger um Endstromkreise, sondern eher um Verteilstromkreise bzw. auf den PE-Schienen der Gebäudehauptverteilungen (GHV) bzw. der Niederspannungshauptverteilungen (NSHV). Die Prüfer fragen sich nun auch, wer die Verantwortung für dieses Ergebnis trägt. Es kommt zunächst sowohl das Planungsbüro als auch der Elektroinstallateur dafür infrage. Ist es womöglich sogar der Bauherr, der ungeplante Verbraucher an das Netz anschließt und damit evtl. unvorhersehbare Fehlerströme einbringt?

Erfassung des Problems

Das zuvor geschilderte Szenario gliedert sich bei näherer Betrachtung in zwei Teile:

Teil 1: es geht um generelle Fragestellungen zum Thema Schutzleitern in ortsfesten elektrischen Anlagen

Teil 2: hier ist der Fokus stärker der Ursachenforschung in einer bestimmten Anlage gewidmet, in der die bauüberwachenden Elektrofachkräfte an verschiedenen Stellen Ströme »auf dem Schutzleiter« gemessen haben.

Der Schutzleiter in den Normen

In den Errichternormen der Reihe DIN VDE 0100 wird die Aufgabe des Schutzleiters, wie sein Name bereits vermuten lässt, im Bereich der Schutzmaßnahmen beschrieben. Wir erinnern uns: der Schutz zur Erreichung der Sicherheit wird gewährleistet durch eine Schutzmaßnahme. Eine Schutzmaßnahme muss hierbei aus zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen, nämlich einer Basisschutzvorkehrung und einer Fehlerschutzvorkehrung bestehen (oder aus einer verstärkten Schutzvorkehrung).

Basis- und Fehlerschutz

Den Basisschutz erreicht man durch aktives Verhindern des Berührens elektrisch aktiver Teile - z.?B. durch Basisisolierung oder durch Abstand. Der Fehlerschutz wird hingegen erreicht, wenn beim Versagen des Basisschutzes eine gefährliche Durchströmung des menschlichen (oder tierischen) Körpers verhindert oder die physiologische Wirkung der Durchströmung auf ein statistisch ungefährliches Maß (integrale Zeit-Strom-Fläche) reduziert wird. Dies lässt sich z.?B. erreichen durch die Vermeidung unzulässig hoher Potentialdifferenzen, welche durch den Körper überbrückt werden können. Diese Maßnahme nennt man Potentialausgleich.

Eine andere Möglichkeit besteht in der Maßnahme der automatischen Abschaltung im Fehlerfall. Diese wird realisiert, indem dem Strom ein sogenannter Fehlerstrompfad zur Verfügung gestellt wird. Somit erfolgt das Ansprechen eines Schutzorgans, wenn Strom entlang dieses Fehlerstrompfades fließt. Der Fehlerstrom auf diesem Pfad darf wiederum nicht zum Auftreten unzulässig hoher Potentialdifferenzen führen. Außerdem muss der Strompfad natürlich in der Lage sein, den Fehlerstrom sicher zu führen. Den vorgesehenen Strompfad für diesen Fehlerstrom stellt der Schutzleiter dar.

Die ganze Herleitung war an dieser Stelle durchaus nötig, obwohl es sich um Basiswissen handelt. Aus dieser Betrachtung lassen sich nämlich die Lösungen für die eingangs gestellten Probleme der Prüfer ableiten.

Die Auslegung des Schutzleiters und zulässige Ströme

Da der Schutzleiter einen definierten Strompfad für Fehlerströme darstellt, ist er demnach im Vergleich zu den Außenleitern und dem Neutralleiter kein aktiver Leiter. Da er einen Fehlerstrompfad bildet, ist eine spezielle Anforderung aus DIN VDE 0100-540 folgerichtig: »Der Schutzleiter sollte im fehlerfreien Betrieb nicht als leitfähiger Pfad für Betriebsströme verwendet werden (…)«

Die Frage nach dem zulässigen Strom im Schutzleiter (eines Verteilstromkreises) erübrigt sich somit. Wenn keine Betriebsströme auf dem Schutzleiter zum Fließen kommen, ist eine Auslegung für Betriebsströme sinnlos. Dies steht im Gegensatz zu den Außenleitern und dem Neutralleiter, denn dort ist eine Auslegung für Betriebsströme gefordert. Natürlich fließen Ströme auf den Schutzleitern, was zu berücksichtigen ist. Damit befassen wir ...

