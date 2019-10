=== *** 04:00 CN/BIP 3Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion September 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q, Göteborg 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 3Q, London *** 08:30 EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 17.10.), Brüssel 09:00 DE/Bundestag, Plenum, u.a. dritte Lesung zur Grundsteuerreform, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:45 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Weidmann und Bundesfinanzminister Scholz, Washington *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:30 US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York 15:00 US/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Council on Foreign Relations, Washington *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) sowie von Kansas-City-Fed-Präsidentin George (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz über Energie und Wirtschaft, Denver 16:30 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Federal Home Loan Bank of Des Moines, Bloomington 17:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Washington 17:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim CFA Institute, Boston *** 19:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure, Washington *** - US-Strafzölle auf bestimmte europäische Güter treten in Kraft - GB/Ospar, Sondersitzung wegen Ölmülls im Nordatlantik, London - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - US/Weltbank und IWF, Beginn Jahrestagung (bis 20.10.), Washington - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Fitch), Kroatien (Moody's), San Marino (Fitch), Slowenien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

