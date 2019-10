Der britische Premier hat sich gegen den Willen der nordirischen DUP auf einen Brexit-Deal verständigt. Doch hat er genug Unterstützung durch Abgeordneten? Alle Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Labour-Rebellen.

Boris Johnson verkündete die freudige Botschaft gleich selbst. Am Donnerstagvormittag twitterte der britische Premier: "Wir haben einen großartigen neuen Deal, mit dem wir uns die Kontrolle zurückholen." Das Parlament solle am Samstag dafür stimmen, schrieb Johnson weiter, damit sich das Land "auf andere Prioritäten" konzentrieren könne - wie etwa den Gesundheitsdienst, Gewaltverbrechen und die Umwelt.

Doch das ist einfacher gesagt als getan. Denn es ist unklar, wie Johnson den Deal bei der Sondersitzung am Samstag durchs Unterhaus bekommen wird. Schließlich begann der Tag damit, dass die nordirische Democratic Unionist Party (DUP), auf deren zehn Abgeordnete Johnson im Unterhaus angewiesen ist, die Einigung vehement abgelehnt hat. "So wie die Dinge stehen, können wir nicht unterstützen, was zu Zoll- und Zustimmungsfragen vorgeschlagen wurde", heißt es in einer ernüchternden Erklärung. Die DUP werde "weiter mit der Regierung arbeiten, um einen vernünftige Lösung für Nordirland zu bekommen, der die Wirtschaft und verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs schützt." Am Donnerstagnachmittag bestätigte die DUP, dass sie nicht für Johnsons Deal stimmen werde.

Es war immer klar, dass es schwierig werden würde, die DUP bei einem Brexit-Deal ins Boot zu holen. Schließlich hat sich die fanatisch pro-britische Partei, die in den 1990er-Jahren das Karfreitags-Friedensabkommen abgelehnt hat, vor dem EU-Referendum 2016 für den Brexit eingesetzt und sogar im Großraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...