Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Das britische Parlament hat mit großer Mehrheit für das Brexit-Abkommen von Premierminister Boris Johnson gestimmt. Im Unterhaus votierten 358 Abgeordnete für das Gesetz, 234 stimmten dagegen. Die erste Hürde für den Ausstieg aus der EU ist damit genommen und symbolisiert das Ende der politischen Machtkämpfe über den Brexit. Die Schlussabstimmung soll Anfang Januar folgen.

Am 31. Januar 2020 will Johnson den Brexit, den Austritt Großbritanniens aus der EU, vollziehen. Nach dem Austritt soll es eine Übergangsperiode bis Ende 2020 geben, in der die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien weitgehend unverändert bleiben. In dieser Zeit will Johnson ein Freihandelsabkommen mit der EU aushandeln.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2019 09:54 ET (14:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.