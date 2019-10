Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP vor Zahlen von 625 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal dürfte eine chaotische Berichtsperiode für die weltweit wichtigsten Ölkonzerne gewesen sein, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bedingungen für Verarbeitung und Vertrieb hätten sich nicht in dem von ihm erwarteten Maß gebessert. Für BP reduzierte der Experte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020. Die Sektorwerte betrachtet er insgesamt als attraktiv bewertet, sieht aber bessere Einstiegszeitpunkte als derzeit./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2019 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-10-17/16:05

ISIN: GB0007980591