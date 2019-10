Als Beispiel soll hier ein Produkt beschrieben werden, das die Firma Livarsa unter der Bezeichnung »EPplus-System« vertreibt. Es verspricht, »die Netzrückwirkungen?/?Verzerrungen in einem elektrischen Netz zu verbessern.« Ein weiterer Vorteil sei die garantierte Reduzierung des gesamten Bedarfs einer Anlage oder eines Betriebes an elektrischer Energie um etwa 3?% bis 6?%. Das klingt schon mal gut, ohne in die üblichen fantastischen Versprechungen abzugleiten, doch wie geht das?

Die Firma Livarsa GmbH wurde 2010 in der Schweiz gegründet. Im Februar 2013 kamen ein zweiter Geschäftsführer aus Deutschland und ein zweiter Standort in Süddeutschland hinzu. Das »EPplus-System« bildet das Kerngeschäft der Firma. Dabei sehen die Geschäftsführer dieses nicht als Produkt an, sondern als eine Lösung für Gewerbe und Industrieunternehmen. Tatsächlich gebaut werden die Anlagen derzeit in Norditalien, und installiert von Partnerfirmen des Elektrohandwerks mit Erfahrung im Trafostationsbau und Schaltanlagenbau oder durch Energieversorgungsunternehmen, die über eigene Installationsmitarbeiter verfügen.

Aufbau des Gerätes

Eine 72-seitige Werksbroschüre [2] beschreibt den Aufbau des Gerätes (Bild?1) sehr ausführlich. Dabei trifft man teilweise auf etwas merkwürdige Wendungen wie »Die exakte Kombination der […] Materialien und deren Gewichte sind entscheidend, um die gewünschte Wirkung zu erreichen.« Gemeint ist möglicherweise die Menge an Material. Wenn an diesem Produkt etwas an Esoterik erinnert, dann ist es allenfalls die Beschreibung. Diese vermittelt eine recht genaue Vorstellung vom inneren Aufbau des damit beschriebenen Produkts - womit sich dieses schon wieder deutlich von den früher beschriebenen »Esoterik-Lösungen« abhebt. Großen Wert legt man bei Livarsa auf die Feststellung, es handle sich hierbei nicht um einen Spartransformator, denn Energiesparanlagen, die einfach nur die Spannung etwas reduzieren, gebe es schon mehr als genug auf dem Markt. Mit diesen möchte man nicht verwechselt werden.

Tatsächlich aber handelt es sich im Wesentlichen um einen Trenntransformator, dem seine trennende Eigenschaft hier genommen wird, indem man auf jedem Schenkel das Ende der Eingangswicklung mit dem Anfang der Ausgangswicklung verbindet. Dadurch entsteht im Effekt ein Spartransformator (Bild?2). So liest man auch in der Werksbroschüre, es handle sich um »ein innovatives System, das zentral in der Hauptverteilung eingebaut wird. Dieses regelt, steuert, schaltet, verbessert und verändert alle elektrischen Parameter«, also auch die Spannung. Die Besonderheit ist hier lediglich, dass der Sternpunkt des Transformators nicht angeschlossen ist und auch erst dann zusammengeschaltet wird, wenn das Gerät in Betrieb geht - jedoch auch dann nur als freier, »schwebender« Sternpunkt ohne Verbindung zum Neutralleiter.

Was ist eigentlich ein Spartransformator?

Der Begriff »Spartransformator« meint das bei dessen Herstellung eingesparte Material: Da ein großer Teil der Wicklung gleichzeitig als Primär- und Sekundärwicklung arbeitet, lässt sich der Trafo in dieser Schaltung kleiner bauen als mit getrennten Wicklungen, da ein Teil der Wicklungen doppelt verwendet wird. Wirklich transformiert - d.?h. induktiv übertragen - wird nicht die gesamte Leistung, sondern nur der der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung entsprechende Anteil.

Der Einsatz eines Spartrafos macht somit überall dort Sinn, wo diese Differenz gering ist, und ist überall dort möglich, wo eine galvanische Trennung nicht gefordert ist. Weniger Eisen und Kupfer kosten dann weniger Geld und Platz - und verursachen prinzipiell auch weniger Kupfer- und Eisenverluste, denn die Hauptwicklung, die den größten Teil der gesamten Windungszahl ausmacht, wird nur von der Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsstrom (und vom Magnetisierungsstrom) durchflossen.

Getrennte Wicklungen werden jeweils vom vollen Aufnahme- bzw. Abgabestrom der jeweiligen Seite durchflossen und müssen also hierfür ausgelegt sein. Der Haupt-Wicklungsstrang beim Spartrafo dagegen, der die meisten Windungen umfasst, kann mit sehr dünnem Draht gewickelt werden - umso dünner, je geringer der Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung ist.

Wirkungsweise des Systems

Trotz aller Transparenz erschließt sich die Wirkungsweise des EPplus-Systems aus der Beschreibung nur mit Mühe. Prinzipiell lässt sich für einen Spartrafo sagen: Wird die Spannung um ein paar Prozent herabgesetzt, erhöht sich der Strom um ein paar Prozent (Bild 2). Für einen Spartrafo gilt auch: ...

