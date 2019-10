Fonterelli GmbH & Co KGaA: Ausgabe von neuen Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen / Ausbau operativer Bereich DGAP-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Fonterelli GmbH & Co KGaA: Ausgabe von neuen Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen / Ausbau operativer Bereich 17.10.2019 / 16:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Geschäftsführung hat heute beschlossen, bis zu 38.400 neue Aktien im Verhältnis 25:2 zu EUR 2,60 auszugeben. Zudem werden bis zu 38.919 Wandelteilschuldverschreibungen im Verhältnis 37:3 emittiert, wobei der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung, die zur Wandlung in eine Aktie berechtigt, EUR 2,55 beträgt. Die Bezugspreise liegen unter dem Eigenkapital pro Aktie per Ende des Geschäftsjahres (30.6.2019). Den Aktionären wird ein Überbezug gewährt. Die Zustimmung des Aufsichtsrats ist noch nicht erfolgt, wird jedoch alsbald erwartet. Mit dem Emissionserlös sollen die beiden Geschäftsbereiche, der Beteiligungsaufbau sowie der "Handel mit wertbeständigen Gegenständen" ausgebaut werden. Neben dem Handel von Kunsteditionen bekannter Künstler soll künftig auch der An- und Verkauf von Weinen betrieben werden. Kontakt: Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer Fonterelli GmbH & Co. KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Mehr Informationen unter www.fonterelli.de --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Das Eigenkapital der Gesellschaft betrug zum Geschäftsjahresende (30.6.2019) 3,15 EUR / Aktie. Die von der Geschäftsleitung beabsichtigte erneute steuerfreie Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr in Höhe von 0,20 EUR / Aktie wird das Eigenkapital pro Aktie nicht belasten. Per Ende des letzten Bilanzstichtags war eine durchgeführte Kapitalerhöhung, deren Umfang höher als der geplante Ausschüttungsbetrag ist, noch nicht im Handelsregister eingetragen und wurde somit nicht dem Eigenkapital zugerechnet. Die Eintragung der Kapitalmaßnahme ist mittlerweile erfolgt. --------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Fonterelli GmbH & Co KGaA Waldhornstr. 6 80997 München Deutschland Telefon: 0 89 81 00 91 19 Fax: 0 89 81 00 91 37 E-Mail: info@fonterelli.de Internet: www.fonterelli.de ISIN: DE000A1TNUU5 WKN: A1TNUU Börsen: Freiverkehr in Berlin EQS News ID: 892047 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 892047 17.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A1TNUU5 AXC0249 2019-10-17/16:24