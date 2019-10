Travel24.com AG: Hauptversammlung beschließt Barkapitalerhöhung über gut 10 Millionen Euro sowie die Erweiterung des Geschäftszwecks DGAP-News: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges Travel24.com AG: Hauptversammlung beschließt Barkapitalerhöhung über gut 10 Millionen Euro sowie die Erweiterung des Geschäftszwecks 17.10.2019 / 16:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Leipzig, den 17.10.2019 - Die Hauptversammlung der Travel24.com AG hat am 15. Oktober 2019 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft im Wege einer Barkapitalerhöhung über 10.167.925 Euro auf insgesamt 12.201.510 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt im Verhältnis 5: 1 unter Wahrung des Bezugsrechts der Altaktionäre. Die Zeichnung neuer Aktien ist für Anleger ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro je Angebot möglich. Der Aktionär VICUS GROUP AG erklärt, interessierten Altaktionären, die den Mindestbetrag nicht erreichen, Aktien aus den von der VICUS GROUP AG gezeichneten neuen Aktien zu dem gleichen Preis wie im Rahmen der Barkapitalerhöhung zum Bezug anbieten zu wollen. Die Einzelheiten dieses Angebots und das Verfahren zur Abwicklung werden die Travel24.com AG und die VICUS GROUP AG zeitnah in einer Vereinbarung regeln und im Rahmen der Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung kommunizieren. Die Barkapitalerhöhung ist eine notwendige Maßnahme, um einerseits die Finanzkraft und Liquidität der Gesellschaft und des Travel24 Konzerns zu sichern. Darüber hinaus wird das strategische Ertragspotential des Konzerns grundlegend gestärkt und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Zudem hat die Hauptversammlung die Erweiterung des Geschäftszwecks um die Verwaltung eigenen Vermögens sowie den Ankauf von Grundbesitz und Beteiligungen beschlossen. Damit wird es dem Konzern ermöglicht, Immobilien sowie Beteiligungen an Immobilienunternehmen zu erwerben und zu veräußern. Die Investition in und der Handel mit Immobilien und Immobilienbeteiligungen bilden einen attraktiven Markt und bieten die Möglichkeit, den Konzern vermögens- und ertragsseitig zu kräftigen und strategisch die Entwicklung des Segments Hotellerie voranzutreiben. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com --------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 892079 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 892079 17.10.2019 ISIN DE000A0L1NQ8 AXC0252 2019-10-17/16:39