Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Ähnlich wie in Europa sorgte aber auch jenseits des Atlantiks der Durchbruch im Brexit-Streit nur für wenig Euphorie. So legte der US-Leitindex lediglich um 0,36 Prozent auf 27 098,09 Punkte zu.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,53 Prozent auf 3005,39 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,47 Prozent auf 7957,82 Zähler nach oben.

Unmittelbar vor dem EU-Gipfel haben Großbritannien und die Europäische Union einen Durchbruch im Brexit-Streit erzielt, wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter mitteilte. Damit steigen die Chancen, dass beim Gipfel ein Austrittsabkommen zustande kommt. Juncker empfahl den Staats- und Regierungschefs, dieses bei dem am Nachmittag beginnenden Spitzentreffen mitzutragen. Doch wartet auch danach noch eine entscheidende Hürde: Das britische Parlament müsste der Vereinbarung zustimmen./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0253 2019-10-17/16:43