Es ist ohne Weiteres möglich, sich mit frei erfundenen Daten für das E-Voting-System der SPD zu registrieren, und das gleich mehrfach. Ob bei der Wahl der SPD-Vorsitzenden ein belastbares Ergebnis herauskommt, wird deshalb immer zweifelhafter. Die Wahl der SPD-Vorsitzenden ist in vollem Gange und erstmals können die Parteimitglieder auch online abstimmen. Doch Abstimmungsverfahren und die eingesetzte Technik werden von Experten kritisiert. Heute stellte sich heraus, dass diese Kritik zumindest in Teilen berechtig ist. Einigen Twitter-Usern gelang es, sich mit Fantasieangaben für eine Teilnahme an der Abstimmung zu registrieren, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...