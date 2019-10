Ankara, 17. Oktober (WNM) - Die Türkei wirft dem französischen Zementhersteller Lafarge die Zusammenarbeit mit Terrorgruppen wie dem IS und der kurdischen YPG, dem syrischen Ableger der PKK, vor. Anti-Terror-Operation der Türkei im Nordosten Syriens habelaut der regierungsnahen Zeitung Sabah erneut die Sicherheitsbedrohungen aufgezeigt, die entstehen, wenn Terrorgruppen Infrastruktur- und Produktionsanlagen in Besitz nehmen. In einer gestrigen Rede im Parlament tadelte Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut die enorme Menge an Munition und schweren Waffen, die die türkischen Verbündeten, insbesondere ...

