ad pepper media International N.V. mit gutem Q3 - erneute Erhöhung der EBITDA-Prognose

Nürnberg, Amsterdam, 17. Oktober 2019

ad pepper media, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, erzielte im dritten Quartal einen Gruppenumsatz von TEUR 5.031 (Q3 2018: TEUR 5.038). Das EBITDA des dritten Quartals beläuft sich auf TEUR 565 und konnte gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode um 74,4 Prozent gesteigert werden (Q3 2018: TEUR 324). Die Segment EBITDA's sind erneut durchweg positiv: ad pepper erzielte einen Wert von TEUR 384 (Q3 2018: TEUR 623), Webgains TEUR 200 (Q3 2018: TEUR 56) und ad agents TEUR 262 (Q3 2018: TEUR -77).

Im gesamten Neunmonatszeitraum wurden Umsätze von TEUR 15.821 erreicht, was einem Wachstum von 6,9 Prozent entspricht (Q1-Q3 2018: TEUR 14.807). Das EBITDA der ersten neun Monate liegt mit TEUR 2.157 deutlich über Vorjahr (Q1-Q3 2018: TEUR 926).

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung erhöht der Vorstand der ad pepper media International N.V. seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr und geht nun von einem EBITDA in einer Bandbreite von TEUR 2.750 bis TEUR 3.000 aus (bisherige Prognose: TEUR 2.500).

Die liquiden Mittel betragen Ende des dritten Quartals TEUR 21.619 (Q3 2018: TEUR 18.835) und entsprechen in etwa EUR 1,00 pro Aktie.

Der Bericht für die ersten neun Monate 2019 wird am 19. November 2019 veröffentlicht.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

Q3 2019 Q3 2018 Q1-Q3 2019 Q1-Q3 2018
Brutto-Sales 18.834 20.192 59.658 57.909
% Wachstum -6,7 3,0
Nettoumsatz 5.031 5.038 15.821 14.807
% Wachstum -0,1 6,9
davon ad pepper media 1.146 1.417 4.149 3.971
% Wachstum -19,1 4,5
davon ad agents 1.573 1.136 4.271 3.778
% Wachstum 38,4 13,0
davon Webgains 2.312 2.485 7.401 7.058
% Wachstum -7,0 4,9
EBITDA 565 324 2.157 926
davon ad pepper media 384 623 1.773 1.633
davon ad agents 262 -77 494 78
davon Webgains 200 56 1.005 226
davon admin -281 -279 -1.115 -1.011
Liquide Mittel 21.619 18.835

Für nähere Informationen:
Dr. Jens Körner (CEO)
ad pepper media International N.V.
Tel.: +49 (0) 911 929057-0
Fax: +49 (0) 911 929057-157
Email: ir@adpepper.com