Ad-hoc-Pressemitteilung Zürich, 17. Oktober 2019 Ausserordentliche Generalversammlung im Hinblick auf eine Kapitalerhöhung Wie anlässlich der Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses erwähnt, beabsichtigt Edisun Power drei weitere Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von 134 MW in Portugal zu realisieren und damit das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen. Die entsprechenden Projektrechte und Produktionslizenzen sind bereits gesichert. Der Netzanschluss der Anlagen ist für das erste Halbjahr 2021 geplant. Zur Finanzierung dieser Projekte hat der Verwaltungsrat am 17. Oktober 2019 entschieden, auf den 12. November 2019 eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. Dieser wird eine ordentliche Kapitalerhöhung beantragt, die als Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre sowie mittels einer freien Platzierung von nicht bezogenen Aktien umgesetzt werden soll. In diesem Zusammenhang sollen maximal 475'000 neue Aktien ausgegeben und damit das nominelle Aktienkapital von aktuell CHF 18'624'630 auf maximal CHF 32'874'630 erhöht werden. Der Mittelzufluss dient im Wesentlichen zur Finanzierung der drei portugiesischen Projekte. Der Verwaltungsrat geht aus heutiger Sicht von einem Ausgabepreis der neuen Aktien in der voraussichtlichen Spanne von CHF 125-140 aus und stützt sich dabei auf Zusagen von bisherigen Grossaktionären sowie konkret vorliegenden Absichtserklärungen von Drittinvestoren in substanziellem Umfang. Aufgrund des positiven Umfelds für Investitionen in erneuerbare Energien soll die Transaktion zeitnah zur ausserordentlichen Generalversammlung durchgeführt werden. Die weiteren Bezugs- und Zeichnungsbedingungen werden voraussichtlich am Morgen vor der ausserordentlichen Generalversammlung bekanntgegeben. Für weitere Informationen Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien.