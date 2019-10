ZÜRICH (Dow Jones)--Leicht im Minus sind die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.009 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 48,28 (zuvor: 46,7) Millionen Aktien.

Nach unten gezogen wurde der Index hauptsächlich von der schwergewichteten Nestle-Aktie. Am breiten Markt dämpfte jedoch auch nachlassende Brexit-Euphorie die Stimmung. Der Vertragsentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der EU war bei der Nordirland-Partei DUP auf Ablehnung gestoßen.

Mit minus 2 Prozent war Nestle schwächster Wert im SMI. Der Nahrungsmittelkonzern hatte mit dem Umsatz der ersten neun Monate des laufenden Jahres die Erwartungen erfüllt, Marktteilnehmer bemängelten aber die schwächere Preisgestaltung. Die Kursverluste der Nestle-Aktie seien auch auf Umschichtungen in Unilever zurückzuführen gewesen, hieß es. Der Wettbewerber hatte am Donnerstag ebenfalls einen Zwischenbericht vorgelegt und anders als Nestle Preiserhöhungen durchsetzen können.

Ermutigende Daten zu den Schweizer Uhrenexporten verhalfen Richemont zu Kursgewinnen von 0,7 Prozent. Befürchtungen, dass die Unruhen in Hongkong zu einem Absatzeinbruch führen könnten, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Für Swatch ging es hingegen um 0,5 Prozent abwärts.

Das Wachstum der Exporte sei hauptsächlich den hochpreisigen Marken zu verdanken, merkte die UBS an. Rund 65 Prozent des Luxussegments entfielen auf die in Privatbesitz befindlichen Uhrenmarken Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet. Die zu Swatch und Richemont gehörenden Marken dürften daher nicht alle in gleichem Maß zugelegt haben, vermuteten die Analysten.

Unter den Nebenwerten brachen Rieter um 9,7 Prozent ein. Die Analysten der UBS hatten die Aktie des Herstellers von Maschinen für Spinnereien auf "Sell" von "Neutral" abgestuft.

Noch deutlicher ging es für Temenos abwärts, die um 15 Prozent abstürzten. Der Anbieter von Banken-Software hatte mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen verfehlt.

Mit Enttäuschung wurden auch die Drittquartalszahlen von Inficon aufgenommen, die Aktie verlor 9,6 Prozent. Der Anbieter von Vakuuminstrumenten, Sensortechnologie und Prozesskontrollsoftware sprach in seiner Mitteilung von einer zögerlichen Erholung des Halbleitermarkts.

October 17, 2019

