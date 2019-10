Lithium Werks reagiert auf Nachrichten über einen Batteriebrand an Bord einer Fähre in Norwegen

ENSCHEDE, Niederlande, Oct. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lithium Werks (lithiumwerks.com) bedient den Schifffahrtssektor seit über 12 Jahren. In dieser Zeit hat sich der Markt von kleinen Lithium-Batterien in Rennyachten zu großen Batteriesystemen in Fähren und Arbeitsschiffen gewandelt.



Lithium Werks verwendet kein Nickel-Mangan-Kobalt Lithium-Eisen-Phosphat -. Infolgedessen ist NMC viel anfälliger für Notfälle wie thermisches Durchgehen als die LFP-Technologie von Lithium Werks.

Darüber hinaus verwenden die Module von Lithium Werks kleinere zylindrische Zellen anstelle der quaderförmigen Zellen mit großer Kapazität, die von vielen unserer Wettbewerber verwendet werden. Das bedeutet, dass die bei einem Zellausfall freigesetzte Energie im Vergleich zu den großformatigen NMC-Zellen minimal ist. Dies erhöht die Sicherheit des Batteriesystems von Lithium Werks zusätzlich.

Das Lithium Werks Batteriesystem verfügt über 3 unabhängige Sicherheitsstufen, die in jedes System integriert sind:

Die chemischen Eigenschaften von Lithium Werks LFP sorgen dafür, dass die Einleitung des thermischen Durchgehens äußerst schwierig ist. Dies ist auf die Molekularstruktur des Kathodenmaterials zurückzuführen, die eine inhärente Sicherheit ermöglicht. Thermisches Durchgehen wird bei NMC-Batterien bei einer wesentlich niedrigeren Temperatur eintreten. Jede Zelle, die in Lithium Werks U27-24XP-Modulen verwendet wird, verfügt über einen eingebauten Sicherheitsmechanismus, der als Stromunterbrechungseinrichtung (Current Interrupt Device, CID) bezeichnet wird. Ein CID öffnet den Stromkreis im Falle einer Missbrauchsbedingung und stoppt den Stromfluss Das Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht kritische Parameter in allen Zellenblöcken in jedem System auf Abweichungen von den normalen Toleranzen und steuert die Sicherheitsschütze so, dass das Batteriesystem jederzeit geschützt ist. Wenn ein ungewöhnlicher Zustand erkannt wird, beurteilt es den Schweregrad und sendet entweder einen Alarm oder öffnet die Schütze zum ersten Abschalten des Systems.

Bei Lithium Werks haben wir über 20 Jahre damit verbracht, unsere LFP-Technologie zu perfektionieren, um nun die perfekte Kombination aus inhärenter Sicherheit, Leistung und Energiedichte zusammen mit einer erstklassigen Lebensdauer in einem modularen, skalierbaren Paket anzubieten, das keine komplexen Kühlsysteme benötigt. Darüber hinaus ist die von unserem Modul U27-24XP gehaltene DNV-GL-Typgenehmigung weitaus weniger einschränkend als die vergleichbare Genehmigung für NMC. Unsere Mitbewerber, die NMC einsetzen, benötigen zur Qualifizierung zusätzliche Sicherheitseinrichtungen, wie integrierte Abluftkanäle für thermisches Durchgehen oder unter erhöhten Druck gesetzte Räume.

