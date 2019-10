Am Mittwoch hat Microsoft zwei neue Open Source-Projekte namens DAPR und OAM vorgestellt. Letzteres soll der neue Standard für Entwicklung und Deployment von Anwendungen auf Kubernetes und anderen Plattformen werden. Mit dem Open Application Model - kurz OAM - einer Spezifikation für cloud-native Programme, will Microsoft einen neuen Standard etablieren. Außerdem bringt der Software-Hersteller DAPR, eine sprach- und framework-agnostische Runtime für Microservices. Das steckt hinter dem Open Application Model Kubernetes ist quasi der Standard für die Container-Orchestrierung - in öffentlichen Clouds nimmt ...

