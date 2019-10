Trotz anhaltend widrigen handelskriegsbedingten Konjunkturumfelds speziell im IT-Segment der Massen-Speicherchips (DRAMs) wiesen die gestern vorgelegten 3. Quartals-Zahlen des Weltmarktführers für lithographische Halbleiterbeschichtungen, ASML HOLDING (NL0010273215), doch wesentlich mehr Licht als Schatten auf. Denn die gegenüber dem 2. Quartal verbesserten Ergebnisse des 3. Quartals signalisieren ebenso wie eine wahre Auftragseingangsflut im abgelaufenen Quartal und die sehr positiven Geschäftserwartungen des (traditionell zurückhaltend agierenden) ASML-Vorstands für 2020 untrüglich, dass die Geschäftstalsohle für ASML nun wohl definitiv durchschritten sein sollte. In der Halbleitersparte können dies dagegen weltweit sicher nur die wenigsten Branchenvertreter von sich behaupten. Nahezu alle führenden Analysehäuser nahmen daher diese Zahlen- und Prognosevorlage von ASML zum Anlass, ihre zumeist sehr positiven Geschäfts- und Aktienkursziel-Einschätzungen von ASML zumindest beizubehalten, wenn nicht gar anzuheben. Dennoch gab die Aktie in Reaktion auf die Ergebniszahlen gestern in der Spitze um 3 % nach.

