Anakara, 17. Oktober (WNM) - Eine türkische und eine US-amerikanische Delegation haben sich am Donnerstag darauf verständigt, dass die Türkei ihre Offensive in Nordsyrien für fünf Tage unterbrechen wird. Während dieser Zeit müssen sich die Volksschutzeinheiten (YPG) aus dem vorgeschlagenen Schutzgebiet zurückziehen. Das berichten US-Medien und türkische Medien in etwa übereinstimmend. Die türkische und die US-amerikanische Delegation haben am Donnerstagabend in Ankara ein Treffen unter dem gemeinsamen Vorsitz von Präsident Recep Erdogan und dem US-Vizepräsidenten Mike Pence abgehalten. Das Treffen ...

