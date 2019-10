Andersen Global baut seine Präsenz im Osten weiter aus und gibt die Aufnahme einer neuen Mitgliedskanzlei in Indien, Nangia Andersen LLP, bekannt.

Andersen Global startete vor über einem Jahr in Indien, als Nangia Advisors LLP eine Kooperationsvereinbarung mit dem internationalen Verband unterzeichnete. Die Kanzlei, eine der größten in Indien, verfügt über mehr als 350 Fachleute an zahlreichen Standorten im ganzen Land, darunter Noida, Neu-Delhi, Mumbai, Gurugram, Bengaluru, Pune, Chennai und Dehradun.

Seit fast 38 Jahren bietet die Kanzlei Dienstleistungen für multinationale Unternehmen mit Interessen in Indien, darunter Eintrittsstrategien, Umstrukturierungen, grenzüberschreitende Besteuerung, Verrechnungspreise, Steuerberatung und -consulting, Steuerstreitfälle, Fusionen und Übernahmen, GST und Investmentbanking in einer Vielzahl von Branchen.

"Andersen Global und Nangia Andersen LLP teilen Werte und Engagement für Transparenz, hohe ethische Standards, technische Genauigkeit und Service hoher Qualität für Mandanten. Wir haben sofort Synergien mit den Experten von Andersen Global gefunden", sagte Rakesh Nangia, Chairman der neuen Mitgliedskanzlei. "Die Erfahrung unserer Mitarbeiter und unserer Mandanten mit Andersen Global im vergangenen Jahr war außergewöhnlich, und wir sind stolz, jetzt Mitgliedskanzlei zu sein und unseren Mandanten auf der ganzen Welt weiterhin erstklassigen, nahtlosen Service zu bieten."

"Rakesh und sein Team waren seit dem ersten Tag bereit für unsere Organisation. Wir kennen ihre Werte, ihr Engagement für ihre Mandanten und wir wissen, dass sie den Namen Andersen gut vertreten werden", sagte Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und CEO von Andersen.

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 153 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

