München, 17. Oktober (WNM) - Die Staatsanwaltschaft München sieht auch nach den neuen FT-Vorwürfen keinen Anlass, gegen das Unternehmen vorzugehen. Sie ermittelt gegen andere - und sieht Wirecard als Opfer von Marktmanipulationen. Eine Sprecherin der Behörde sagte Börse Online am Donnerstag: "Wir ermitteln gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation." Die Ermittlungen richteten sich nicht gegen Wirecard. Das Unternehmen werde als Geschädigter geführt. Die Finanzaufsicht Bafin hatte bereits am Dienstag erklärt, sie werde den FT-Artikel in die noch laufende Untersuchung wegen Verdachts ...

