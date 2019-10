Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US5951121038Ein Plus von gerade 3 Prozent liegt deutlich unter den Erwartungen der Aktionäre. Die Aktie hat sich als sehr volatil erwiesen. Momentan hat sich eine Bullenflagge gebildet. Der Kurs liegt in unmittelbarer Nähe der gleitenden Durchschnitte.Die Formation des Charts ist sieht sehr bullisch aus.Sobald der Kurs die Diagonale überschreitet, wäre das als Kaufsignal zu interpretieren und der Stopp Loss unter der Unterstützungs- / Widerstandslinie zu setzen. Es spricht einiges dafür, dass die Kurslücke bis auf 48 USD in recht kurzer Zeit geschlossen werden könnte. Der Earningstermin ist für 26. Dezember angesetzt, das bedeutet andererseits, dass es auch die Möglichkeit gäbe den Swingtrade etwas länger laufen zu lassen.Aussicht:Link zum Originallbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/micron-technologies-mu-aktie-vor-breakout/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in MU.