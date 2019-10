Angesichts geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten fliehen Anleger zunehmend in "Safe Haven"-Anlagen. Seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 sei nicht mehr so viel Geld in einer derartigen Geschwindigkeit in die Geldmärkte geflossen.? Anleger flüchten in vermeintlich sichere Anlagen ? Seit Finanzkrise nicht mehr so viel Geld in Geldmärkte geflossen ? Bank of America spricht von "bearisher Lähmung"Die Märkte weltweit werden wieder und wieder von Unsicherheiten erschüttert. ...

