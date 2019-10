Die Bitcoin-Commmunity geriet zum Wochenstart in helle Aufregung. Hintergrund war eine riesige Transaktion eines Bitcoin-Wals.? Bitcoin-Wal sorgt für Aufregung ? Walbeobachter schlagen nicht Alarm ? Ängste unbegründetDer Bitcoin hat im Laufe eines Monats rund 20 Prozent an Wert eingebüßt. Kein Wunder also, dass Krypto-Fans groß angelegte Bitcoin-Verkäufe genau im Auge behalten, sie befürchten nämlich, dass sogenannte Bitcoin-Wale den Kurs immens beeinflussen könnten.Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...