"Abendzeitung" zu Söder/CSU-Parteitag:

"Unangefochtener Ministerpräsident (trotz Freie-Wähler-Bündnis), unangefochtener Partei-Chef: Markus Söder ist ganz oben angelangt. Der Franke hat sich durchgesetzt im altbairisch dominierten Freistaat - allein das ist schon eine Kunst. Agitation gegen Flüchtlinge, Hetze gegen die Unionsschwester - fast wie weggeblasen. Dafür grüner als vielen bayerischen Bauern, moderner als vielen CSU-Stammwählern und weiblicher als alten CSU-Platzhirschen lieb sein dürfte. Von nun an, so könnte man ätzen, kann's für ihn bloß abwärts gehen. Und in der Tat gibt's einige Anzeichen dafür: das Scheuer-Problem, die GroKo als Auslaufmodell, die CDU auf Merkel-Restlaufzeit und anhaltender AKK-Startschwäche, dazu übermächtige Grüne mit drohendem Linksblock zusammen mit SPD und Linke. Die CSU zurechtgestutzt zu einer Bayern-Partei ohne Einfluss auf den Bund? Denkbar. Für die Parteiräson der CSU eine Katastrophe, für Söder nicht ungefährlich."/al/DP/he

