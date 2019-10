Am künftigen Hauptstadtflughafen BER soll im nächsten Jahrzehnt ein weiteres Terminal für jährlich bis zu zwölf Millionen Passagiere gebaut werden. Das Vorhaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup beschäftigt an diesem Freitag (9.00 Uhr) den Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft. Das Terminal 3 soll gegenüber dem Hauptabfertigungsgebäude des BER in Schönefeld entstehen, der Flughafen gründet dazu eine eigene Projektgesellschaft.

Außerdem lässt sich das Kontrollgremium berichten, wie der Stand beim laufenden Bau des Terminals 2 ist. Es soll im nächsten Oktober fertig sein - dann, wenn nach aktuellem Planungsstand der Flughafen insgesamt ans Netz gehen soll. Die Inbetriebnahme verzögert sich wegen Planungsfehlern und Technikproblemen seit Jahren. Inzwischen sind die Passagierzahlen in Berlin deutlich gestiegen, daher wird der Ausbau geplant./bf/DP/stw

ISIN DE0008232125

AXC0023 2019-10-18/05:49