Mit einem Generalstreik und Demonstrationen wollen die Separatisten Kataloniens an diesem Freitag gegen die harten Urteile gegen neun Führer der Unabhängigkeitsbewegung protestieren. In Barcelona wurden auch Tausende Teilnehmer der sogenannten "Märsche für die Freiheit" erwartet, die sich in den vergangenen Tagen in fünf Städten der Region auf den Weg in die katalanische Hauptstadt gemacht hatten.

Sieben ehemalige Spitzenpolitiker der Konfliktregion im Nordosten Spaniens und zwei Anführer ziviler Organisationen waren am Montag vom Obersten Gericht in Madrid wegen Aufruhrs zu langjähriger Haft verurteilt worden. Es ging um ihre Rolle bei dem von der spanischen Justiz verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom 1. Oktober 2017. Die Höchststrafe bekam Ex-Vizeregionalchef Oriol Junqueras mit 13 Jahren Freiheitsentzug.

Wegen der harten Urteile kam es in den vergangenen Tagen in Barcelona und anderen Städten zu heftigen Krawallen. Dabei gingen auch Autos in Flammen auf. Regionalpräsident Quim Torra drohte am Donnerstag im Parlament in Barcelona mit einem neuen Abspaltungsreferendum./er/DP/he

