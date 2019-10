Ein rundum enttäuschendes Ergebnis zum abgelaufenen 3. Quartal präsentierte weltweit tätige Speziallieferant von Gasstrom- und Vakuumtechnologien INFICON (CH0011029946) am heutigen 17.10. und wurde hierauf vom Markt folgerichtig mit einem 10 %-igen Aktienkursverlust bedacht. Dieser betrug in der Tagesspitze sogar - 12 %. Insofern erwies sich die zurückliegende charttechnische Widerstandsbildung exakt am Allzeithoch, worauf wir bereits in unserer Analyse am 08.10. hingewiesen hatten, nun auch als völlig angemessen. Mit der charttechnischen "Rettung" zum Handelsende auf 592 CHF blieb die Aktie heute wenigstens auf Schlusskurs-Basis gerade noch im Bereich des kurzfristigen flacheren Aufwärtstrends, auch wenn dieser im Tagesverlauf mit einem Tief von 575 CHF bereits deutlich verletzt worden war.

