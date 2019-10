Baumot gewinnt mit Hülpert Mobility wichtigen Partner für Pkw-Nachrüstung DGAP-News: Baumot Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Markteinführung Baumot gewinnt mit Hülpert Mobility wichtigen Partner für Pkw-Nachrüstung 18.10.2019 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Baumot gewinnt mit Hülpert Mobility wichtigen Partner für Pkw-Nachrüstung * Kooperation mit der Hülpert Mobility Holding GmbH & Co. KG zur Markteinführung des BNOx-Systems in NRW vereinbart * Hülpert Mobility übernimmt exklusiven Vertrieb des BNOx-Systems sowie die Umrüstung in der Region * Baumot setzt damit regional orientiertes Vertriebskonzept konsequent um Königswinter, 18. Oktober 2019 - Die Baumot Group AG (WKN A2G8Y8), ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung, hat eine Kooperation mit der Hülpert Mobility Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Dortmund vereinbart. Demnach wird Hülpert Mobility exklusiv den Vertrieb des BNOx-Systems in Teilen von Nordrhein-Westfalen (NRW) als auch die Umrüstung am Fahrzeug übernehmen. Mit der Kooperation gewinnt Baumot einen starken Partner in NRW, der über die eigenen Marketingaktivitäten hinaus aktiv den Vertrieb des BNOx-Systems unterstützen wird und den flächendeckenden und schnellen Einbau in Kundenfahrzeuge sicherstellt. Baumot hatte bereits Mitte August die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für BNOx-Systeme zur Nachrüstung von über 60 Modellen des VW-Konzerns erhalten. Mit der Kooperation startet Baumot die Markteinführung der BNOx-Systeme. Hülpert Mobility wird der erste Ansprechpartner für die Endkunden in der Region sein und die Umrüstungen vor Ort übernehmen. So können sich zunächst Kunden aus den Regionen Dortmund, Recklinghausen, Unna, Bergkamen und Soest direkt an ihren Volkswagen-Händler wenden und das BNOx-System einbauen lassen. Dank der BNox-Hardware-Nachrüstung der Diesel-Pkw haben die Fahrzeughalter keine Einschränkungen im Fall von Fahrverboten zu erwarten. Stefan Beinkämpen, Vorstand der Baumot, kommentiert: "Mit der Hülpert Mobility haben wir einen professionellen Partner für uns gewinnen können, mit dem wir in den kommenden Wochen die Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen wie geplant starten werden. Ich bin überzeugt, dass von der Kooperation beide Seiten profitieren werden." Das Vertriebskonzept von Baumot ist hauptsächlich auf die Vertragspartner der OEM ausgerichtet. In den kommenden Wochen wird Baumot weitere Partner für die Diesel-Nachrüstung in weiteren Regionen als auch für weitere Marken bekanntgeben. Über die Baumot Group AG: Die Baumot Group AG ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.baumot.de Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. Kontakt: cometis AG Claudius Krause Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel: +49 (0)611 - 20 585 5 - 28 Fax: +49 (0)611 - 20 585 5 - 66 E-Mail: krause@cometis.de --------------------------------------------------------------------------- 18.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Baumot Group AG Eduard-Rhein-Straße 21 - 23 53639 Königswinter Deutschland Telefon: +49 (0)2244 . 91 80 57 Fax: +49 (0)2244 . 91 83 819 E-Mail: IR@baumot.de Internet: ir.baumot.de ISIN: DE000A2G8Y89 WKN: A2G8Y8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 892081 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 892081 18.10.2019 ISIN DE000A2G8Y89 AXC0048 2019-10-18/07:30