Thun, 18. Oktober 2019

REC Group beginnt mit der Massenproduktion der neuen Alpha-Panels, hergestellt auf Meyer Burgers HJT/SmartWire- Fertigungslinie

Meyer Burger Technology AG (SIX Swiss Exchange: MBTN) gibt heute bekannt, dass REC Group, ein internationaler Vorreiter für Solarenergie mit skandinavischer Herkunft, mit der Serienproduktion seiner neuen Alpha-Module begonnen hat. Diese neue Modulgeneration wird auf Meyer Burger Heterojunction (HJT)/SmartWire-Fertigungslinien hergestellt und gilt als das weltweit leistungsstärkste 60-Zellen-Solarmodul mit einer Leistung von 380 Wp, was 217 Watt pro Quadratmeter entspricht und 20% mehr Leistung als herkömmliche Module der gleichen Grösse liefert.

Die REC Alpha Serie mit HJT-Technologie läuft seit Oktober 2019 am Produktionsstandort Singapur vom Band. Der Wechsel von der bekannten PERC-Technologie zu HJT ist ein mutiger Schritt für jeden Solarmodulhersteller. Steve O'Neil, CEO von REC Group, kommentiert den Wettbewerbsvorteil von REC: "Die Fertigungstechnologie von Meyer Burger ermöglicht es uns, Module höchster Leistungsklassen zu wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Unsere lange und sorgfältige Evaluation hat die überlegene Leistung bestätigt. Die Heterojunction-Zelltechnologie von Meyer Burger in Kombination mit unserem führenden Halbzellen- und TwinPanel-Design, beides von REC in unser neues Alpha-Panel integriert, unterstreicht unsere Führungsposition im globalen PV-Markt. Dies sowie der marktführende Wirkungsgrad des 60-Zellen-Panels und die branchenführende Leistung von 380 Wp, die deutlich höher ist als bei herkömmlichen Modulen, geben REC einen Wettbewerbsvorsprung über Jahre.

Steve O'Neil kommentierte die Perspektiven für die Zusammenarbeit mit Meyer Burger: "Dank der guten Zusammenarbeit der Teams von Meyer Burger und REC haben wir die Produktion der ersten 100 MW-Linie früher als erwartet aufnehmen können. Bis zum Frühjahr 2020 werden wir die Produktion auf bis zu 600 MW steigern. Wir beabsichtigen, die Kapazitäten mit Meyer Burger Produktionsanlagen um Gigawatt zu erweitern und die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen, indem wir zusätzliche Partner an Bord holen."

Hans Brändle, CEO Meyer Burger, kommentierte: "Herzlichen Glückwunsch an REC für das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins! Es ist beeindruckend zu sehen, wie die enge Zusammenarbeit in beiden Teams Energie freisetzt. Erst das ermöglichte, das volle Potenzial der HJT/SmartWire-Technologie auszuschöpfen, wie die neue REC Alpha Serie zeigt. Das Erreichen dieses Meilensteins motiviert beide Teams, die Technologie-Roadmap weiter voranzutreiben, um unsere Führungspositionen zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass sich die Zusammenarbeit von Meyer Burger und REC als eine Erfolgsgeschichte erweisen wird."

Ein ausführliches Videointerview mit Steve O'Neil, CEO der REC Group, finden Sie unter https://youtu.be/ixyUQD1acyc.

