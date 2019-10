Cosmo lizensiert Aemcolofür USA an RedHill Biopharma und beteiligt sich mit 19.56% am Unternehmen

Dublin, Irland - 18. Oktober 2019 - Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) gab heute bekannt, dass mit RedHill Biopharma (NASDAQ: RDHL, Tel Aviv Stock Exchange: RDHL) gleichzeitig ein Lizenzvertrag für Aemcolo für die USA sowie eine Aktienzeichnungsvereinbarung abgeschlossen wurde.

Aemcolo ist ein von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) kürzlich zugelassenes Antibiotikum von Cosmo zur Behandlung von Reisedurchfall und durchläuft auch die Phase II klinische Versuche für IBS-D.

RedHill Biopharma ist eine Spezialitäten-Biopharmagesellschaft, die sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung proprietärer, in der Entwicklung weit fortgeschrittenen Medikamente für gastrointestinale Krankheiten fokussiert. RedHill kommerzialisiert and vertreibt bereits einige gastrointestinale Produkte in den USA und hat aktuell ein Team von ungefähr 40 Vertriebsmitarbeitern, das auf insgesamt etwa 140 Vertriebsmitarbeiter erweitert werden soll, unter der Voraussetzung, dass ihr neues Medikament RHB-105 (Talicia) zur Behandlung von Heliobacter-Pylori-Infektionen bewilligt ist. Das PDUFA-Datum für RHB-105 ist auf den 2. November 2019 angesetzt.

Der Lizenzvertrag sieht Lizenzgebühren im hohen 20%-Prozent-Bereich sowie potenzielle, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu USD 100 Millionen vor sowie eine Anzahlung in amerikanischen Depositaktien von RedHill (ADS = American Depositary Shares, kotiert an der NASDAQ) in der Höhe von USD 12 Millionen. Cosmo wird der exklusive Lieferant von Aemcolo.

Der Aktienzeichnungsvertrag sieht eine Investition von USD 36.3 Millionen in RedHill- ADS vor, zu einem Preis, der dem Durchschnitt der letzten 30 Tage entspricht. Zusammen mit den ADS, die als Anzahlung geleistet wurden, wird Cosmo eine Beteiligung von 19.56% am Unternehmen halten und wird damit zum grössten Aktionär von RedHill. Cosmo hat das Recht, ein Mitglied des Verwaltungsrates von RedHill zu ernennen.

Mauro Ajani, Verwaltungsratspräsident von Cosmo, sagte: «Diese Transaktion ist ein weiterer Schritt in der Transformation von Cosmo und näher zu unserer Geschichte. Nach den Transaktionen mit Medtronic, wo wir glauben den bestmöglichen Partner für künstliche Intelligenz und für Eleview gefunden zu haben, haben wir nun den richtigen US-Partner für Aemcologefunden. Wir freuen uns sehr, der grösste Aktionär von RedHill zu werden, diese Beteiligung ist strategisch und ein Zeichen des Vertrauens. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zu leisten, damit RedHill zu einem grossen Erfolg wird.»

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: «Wir halten seit einiger Zeit Ausschau nach einem Partner für Aemcolo, der über die Eigenschaften von RedHill verfügt: ein starkes und erfahrenes Management mit einer Erfolgsbilanz, eine interessante Produktepipeline, eine Grösse, wo unser Beitrag noch einen wesentlichen Unterschied machen kann und die Bereitschaft, eine Vereinbarung "Aktien für Produkt" abzuschliessen. Wir glauben, all dies in RedHill gefunden zu haben und freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft.»

"Cosmo ist ein weltweit führender Anbieter von optimierten Therapien für Magen-Darm-Erkrankungen mit einer starken Erfolgsgeschichte, Expertise und Engagement für die Veränderung der Behandlungslandschaft für Patienten", sagte Dror Ben-Asher, CEO von RedHill. "Die strategische Partnerschaft mit Cosmo ist eine wichtige Bestätigung der kommerziellen Fähigkeiten von RedHill, der vielversprechenden Pipeline im Spätstadium und der Gesamtstrategie, ein führendes gastrointestinal ausgerichtetes Unternehmen in den USA zu werden. Die Investition von Cosmo in RedHill vor der möglichen FDA-Marktzulassung und die Zulassung durch die FDA vorausgesetzt, positioniert uns die Einführung von RHB-105 (Talicia) und die Aufnahme von Aemcolo in unser GI-Produktportfolio gut für die Zukunft. Wir sind stolz darauf, Cosmo als Partner zu haben und freuen uns auf eine erfolgreiche strategische Zusammenarbeit."

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD, Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Cosmo hat auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen Sedierung, Remimazolam. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

About RedHill Biopharma Ltd.

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (Tel-Aviv Stock Exchange: RDHL) is a specialty biopharmaceutical company, primarily focused on the development and commercialization of clinical late-stage, proprietary drugs for the treatment of gastrointestinal diseases. RedHill commercializes and promotes several gastrointestinal products in the U.S.: Donnatal- a prescription oral adjunctive drug used in the treatment of IBS and acute enterocolitis; EnteraGam- a medical food intended for the dietary management, under medical supervision, of chronic diarrhea and loose stools and Mytesi- an anti-diarrheal drug indicated for the symptomatic relief of non-infectious diarrhea in adult patients with HIV/AIDS on antiretroviral therapy. RedHill's key clinical late-stage development programs include: (i) RHB-105 (Talicia) for the treatment and eradication of Helicobacter pylori infection with a U.S. NDA submitted and accepted for priority review with a target PDUFA action date of November 2, 2019; (ii) RHB-104, with positive top-line results from a first Phase 3 study for Crohn's disease; (iii) RHB-204, with a planned pivotal Phase 3 study for pulmonary nontuberculous mycobacteria (NTM) infections; (iv) RHB-102 (Bekinda), with positive results from a Phase 3 study for acute gastroenteritis and gastritis and positive results from a Phase 2 study for IBS-D; (v) Yeliva (ABC294640), a first-in-class SK2 selective inhibitor, targeting multiple oncology, inflammatory and gastrointestinal indications, with an ongoing Phase 2a study for cholangiocarcinoma; (vi) RHB-106, an encapsulated bowel preparation licensed to Salix Pharmaceuticals, Ltd. and (vii) RHB-107, a Phase 2-stage first-in-class, serine protease inhibitor, targeting cancer and inflammatory gastrointestinal diseases. More information about the Company is available at: www.redhillbio.com

Kalender

Credit Suisse Small & Mid Cap Conference, Zurich 13. November 2019 Jefferies Global Health Care Conference, London 20. November 2019 Jahresresultate März 2020 Generalversammlung Mai 2020

Kontakt:

Niall Donnelly, Chief Financial Officer & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

