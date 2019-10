Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Auf Druck der USA will die Türkei eine Feuerpause in Syrien einführen, die Brexit-Einigung hängt noch von der Zustimmung des britischen Parlamentes ab und die angekündigten US-Sonderzölle auf europäische Waren treten in Kraft.

