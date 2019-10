So darf es gern weitergehen: Nach einem umsatzmäßig starken dritten Quartal hebt Endor die Prognose für das Gesamtjahr an und kalkuliert nun mit einem Erlösanstieg um rund 58 Prozent auf etwa 35 Mio. Euro. Bislang stellte der Anbieter von Lenkrädern - im Handel unter der Marke FANATEC verkauft - für Spielekonsolen und PCs sowie […] The post Aktuell zu Ihren Aktien: Endor, AvesOne appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...