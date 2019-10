Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der französische Autobauer müsse sich nun auf seine Preispolitik und die Arbeitskosten in Europa konzentrieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Kernpriorität des Managements sollte es jetzt sein, seine Geschäftstätigkeiten strukturell zu überprüfen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 19:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-10-17/21:42

ISIN: FR0000131906