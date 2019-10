Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach einer Gewinnwarnung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Angesichts der vielen Nebenschauplätze, auf den sich der Autobauer neuerdings tummele, sollte die Nachricht nicht wirklich überraschen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Renault spüre denselben externen Druck wie seine Wettbewerber auch, habe aber auch mit unternehmensspezifischen Problemen zu kämpfen. So habe der Autobauer in den letzten 24 Monaten viele gute Leute an den Konkurrenten PSA verloren./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 18:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-10-17/22:21

ISIN: FR0000131906