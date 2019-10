Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault nach Kappung der Umsatz- und Gewinnziele für dieses Jahr von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Nachricht an sich sollte nicht groß überraschen, wohl aber das Ausmaß der Prognosesenkungen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Sorge gilt weiter dem schwachen Liquiditätszufluss (Free Cashflow). Zudem schwächle der französische Autobauer auch zunehmend in der Bilanz, und das angesichts eines potenziell schwierigen Jahres 2020, das von der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben in puncto CO2-Emissionen geprägt sei./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 15:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 15:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-10-17/23:34

ISIN: FR0000131906