Das wird ein heißes Wochenende werden! Am Samstag die Abstimmung über den Brexit-Vertrag mit der EU im britischen Parlament - und momentan sieht es eher so aus, als würde Johnson auch diese Abstimmung verlieren (und dann eine Verschiebung des Brexit-Termins beantragen müssen). Ebenfalls am Wochenende dürften dann in Hongkong ...

Den vollständigen Artikel lesen ...