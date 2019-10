Zürich/ (awp) - Der Meyer-Burger-Kunde REC hat mit der Produktion von Solar-Modulen auf Fertigungslinien des Schweizer Zulieferers für die Solarindustrie begonnen. Die Serienproduktion der neuen so genannten Alpha-Module von REC läuft seit Oktober am Produktionsstandort Singapur, wie Meyer Burger am Freitag mitteilte.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...