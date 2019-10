Vieles beim Thema Ruhestand dürfte durchaus etwas gemütlicher werden. Einerseits neigt sich so beispielsweise das Erwerbsleben allmählich dem Ende entgegen. Andererseits sind andere Dinge als 9-to-5-Jobs wichtig und Hobbys können einen prägenden Einfluss auf den Alltag bekommen. Wie gesagt, vieles kann in dieser Zeit durchaus bequemer werden. Auch das Investieren sollte in diesem Zeitabschnitt ein wenig an Brisanz verlieren. Statt starker Wachstumsaktien sind möglicherweise eher defensive Dividendenaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...