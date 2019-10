Model N - Nach kurzer Verschnaufpause am Allzeithoch kann der 40 % Breakout kommen!

Breakout-Setup

Symbol:ISIN: US6075251024Model N ist ein 1999 gegründeter Softwarekonzern aus dem kalifornischen San Mateo. Geführt von Jason Blessing, entwickelt und vertreibt der Konzern cloudbasierte Erlös-Management Software und ist einer der führenden Konzerne auf diesem Gebiet. Mit der Software von Model N können die kritischen Prozesse in der Kalkulation von Angeboten, im Vertrags- und Rabatt Management und regulatorische Verpflichtungen betreffend gesteuert werden. Charttechnisch kennt die Aktie seit Dezember 2018 kein Halten mehr und konnte seitdem mehr als 120 % zulegen. Der letzte Breakout durch den Widerstandsbereich um 20,30 USD führte zu einem 40 prozentigem Anstieg, der aktuell in einer Dreiecksformation am Allzeithoch verdaut wird. Inzwischen haben die EMAs 9, 20 und 50 aufgeschlossen und der Wert scheint bereit für den nächsten Breakout!Das Geschäftsmodell von Model N scheint solide, in den letzten Jahren konnte der Umsatz regelmäßig gesteigert und der Verlust unterm Strich kontinuierlich gesenkt werden. Namhafte Player aus der pharmazeutischen und high-tech Industrie wie beispielsweise Johnson & Johnson, AstraZeneca, Novartis und Microchip Technology setzten und vertrauen in ihren kritischen Geschäftsprozessen auf diese Software.Interessierte Anleger können sich beim Breakout durch das Allzeithoch bei 29,26 USD in eine Longposition einkaufen. Der Ausbruch sollte bei erhöhtem Volumen vonstatten gehen, dies würde auf größere institutionelle Käufer hinweisen und die Erfolgsaussichten drastisch erhöhen. Ein Stopp Loss bietet sich unter der Konsolidierungsformation im Bereich von 26,80 USD bzw. etwas aggressiver unter den EMA 20 bei 28 USD an. Anleger dürfen die nächste Veröffentlichung von Quartalszahlen am 05. November nicht übersehen, diese könnten sowohl negative als auch positive Ausschläge im Kurs nach sich ziehen.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in MODN