Zuerst einmal zu den Zahlen der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992), die zumindest im dritten Quartal enttäuschen. Zahlen heißt bei BB BioTech im Endeffekt die Kursentwicklung der Beteiligungen, nicht operatives "Arbeitsergebnis": Basierend auf den konsolidierten Zahlen weist die BB Biotech AG im Zwischenabschluss per 30. September 2019 einen Gewinn nach Steuern von CHF 172 Mio. aus (Gewinn von CHF 172 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Das 3. Quartal wies dabei einen Verlust von CHF 382 Mio. aus (Gewinn von CHF 242 Mio. in derselben Vorjahresperiode). Bei einer Beteiligungsgesellschaft reflektiert ...

