Der berühmte Luxusyacht-Hersteller FERRETTI zog gestern doch noch zurück. Zuvor war die Preisspanne reduziert worden, dann aber kam gestern die Absage aus Mailand. Trotz hoher Zeichnungs-Qualität gehe man davon aus, dass die derzeitige Verschlechterung der Lage auf den Finanzmärkten keine angemessene Bewertung zulasse.



Zuvor war die Teilnahme an der Zeichnung für italienische Interessenten an besondere Bedingungen geknüpft, aus dem Ausland wurden nur institutionelle Investoren akzeptiert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.