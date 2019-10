Es ist nie verkehrt, eine Investing-Kolumne mit einem Zitat von Warren Buffett zu beginnen - ganz besonders dann, wenn es darin um das richtige Mindset beim Investieren gehen soll. Starten wir heute also mit einem Zitat des Investing-Mindset-Gurus aus Omaha: Du musst kein Raketenwissenschaftler sein. Das Investieren in Aktien ist kein Spiel, bei dem derjenige mit einem IQ von 160 denjenigen mit einem IQ von 130 schlägt. Erfolgreiches Investieren hängt nach Buffett also glücklicherweise nicht an ...

