Der Donnerstag hatte es in sich. Nach einer erneut stabilen Eröffnung konnte er sich langsam aber sicher wieder an das Jahreshoch annähern und dieses dann sehr dynamisch nach oben verschieben. Eine News stand hierbei als Auslöser bereit und wurde zugleich zur Ernüchterung umgedeutet. DAX-Verlauf am Dienstag Die Interpretation des Han ...

Den vollständigen Artikel lesen ...