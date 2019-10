FRANKFURT (Dow Jones)--Uneinheitlich zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen über die ganze Zinskurve. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 171,72 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,88 Prozent und das Tagestief bei 171,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt dagegen um 44 Ticks auf 209,52 Prozent und erholt sich damit vom kräftigen Kurseinbruch am Vortag. Angesichts Britanniens bevorstehendem Brexit-Beschluss im Parlament am Samstag werden bei Renten im Tagesverlauf eher Käufe erwartet. Der Bobl-Futures verliert -3 Ticks auf 134,64 Prozent.

October 18, 2019 02:37 ET (06:37 GMT)

